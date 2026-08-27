धागे का बंधन रक्षाबंधन

सूरजमुखी-सा, भाई के माथे पे चंदन

इक कलेजे की डोर, माँ का इक नंदन

धागे में सिमटी है उसकी कलाई

धागे का अटूट बंधन,है रक्षाबंधन

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एक घंटा पहले