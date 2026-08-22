जी ना लगे

आज क्यों बेसबब मेरा जी ना लगे

जैसे मझदार में ये सफ़ीना लगे

मै तेरी गलियों से कितनी बार ओर चलू

मेरे होठों से मेरा पसीना लगे

-हयात

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एक घंटा पहले