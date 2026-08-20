हम मदहोश थे

हम कुछ इसतरह के दोस्त थे

यूँ समझ लो कि बेहोश थे

लोगो ने पाली थी बिल्लियां

जब मेरे पास खरगोश थे

-हयात

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एक घंटा पहले