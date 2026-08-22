धूप में सर है

सहरा में मेरे पास शजर है

फिर भी मेरा हर धूप में सर है

कांटों से बना है आशिया मेरा

फिर भी मुझे क्यूं फूलों से डर है

-हयात

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एक घंटा पहले