आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kisaan Hun Main
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

किसान हॅू मैं

Jaykishan Singh

Jaykishan Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बीज बोता हॅू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल चलाता हॅू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत सींचता हॅू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल काटता हॅू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनाज सब्जी फल खाता हॅू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबको खिलाता हॅू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी दुनिया से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोडा अंजान हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की महक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खींचती है मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिडियों की चहक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुलाती है मुझको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की बूँदें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भिगोती हैं मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वतन का सिर्फ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुजरा कल नही’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल भी हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज की अंकुरता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेहता हॅू मैं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड बने पौधे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहता हॅू मैं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन बनाती किरणो’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को निहारता हॅू मैं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल की नरमी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुकारता हॅू मैं तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुजारी हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दुनिया का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलाडी हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मंजिल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवारी हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने वतन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान हॅू मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान हॅू मैं
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
51 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree