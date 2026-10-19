कविता : रावण तो रावण है
मैदान में खड़ा ऊँचा रावण का
पुतला दहन उठा l
दंभी, लोभी, क्रोधी रावण का
अहंकार क्षण भर में धधक उठा ।
इस युग के इंसानी रावण का
संहार करने पुनः आओ तुम ।
कई भयानक रावण आज
इस धरती पर जन्म ले चुके ।
हे पुरुषोत्तम ! बेबस सीता की
मर्यादा को देखो जो लोग धुत्कारते ।
वे पापी, दुराचारी, निर्लज्ज,
अधर्म की मस्ती में डूब जाते ।
हे राम ! इस धरती से पाप मिटाने
पुनः अवतरित हो जाओ तुम ।
सीता को भी इस धरती पर जीने का
पुनः अधिकार दिलाओ तुम ।
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X