कविता : रावण तो रावण है

कविता : रावण तो रावण है



मैदान में खड़ा ऊँचा रावण का

पुतला दहन उठा l



दंभी, लोभी, क्रोधी रावण का

अहंकार क्षण भर में धधक उठा ।



इस युग के इंसानी रावण का

संहार करने पुनः आओ तुम ।



कई भयानक रावण आज

इस धरती पर जन्म ले चुके ।



हे पुरुषोत्तम ! बेबस सीता की

मर्यादा को देखो जो लोग धुत्कारते ।



वे पापी, दुराचारी, निर्लज्ज,

अधर्म की मस्ती में डूब जाते ।



हे राम ! इस धरती से पाप मिटाने

पुनः अवतरित हो जाओ तुम ।



सीता को भी इस धरती पर जीने का

पुनः अधिकार दिलाओ तुम ।

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एक घंटा पहले