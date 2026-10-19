माना फिर ईश का प्रसाद उसे l

कविता: दादाजी का एटीएम



दादाजी की पोटली,

हरदम भरी ही भरी,

लटका दी जाती थी,

घर के बड़े बरामदे में l



आने - जाने वाले हाथ,

डालकर लेते ही देखा,

न देखा कभी किसी को,

डालते पैसा उसमें l



देखने पोटली में कितने पैसे,

बहुत मेरी जिज्ञासा थी,

पर मैं स्तब्ध थी जब देखी,

रुपए-सिक्कों की भरमार उसमें l



गाँव में होती थी चर्चा,

पोटली पर दादाजी की,

मगर सेवा में जन-जन की

नहीं मिली पद्मश्री उन्हें l



लुटेरों ने चकमा देकर,

लूटा एटीएम का सारा माल,

अब दौड़ रहे हैं इधर - उधर

सब अपनी जान बचाने की l



छपी ख़बर एटीएम में चोरी की,

याद आई दादाजी की पोटली,

नहीं था कोई निगरानी करने को ,

फिर भी महफ़ूज़ थी उसमें पूरी राशि जो l



नहीं चुराए आने-जाने वालों ने,

भरोसे भरे अपने हाथों से निकाले,

माँग थी जितनी बस उतने पैसे,

माना फिर ईश का प्रसाद उसे l

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एक घंटा पहले