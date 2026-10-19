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माना फिर ईश का प्रसाद उसे l

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                            कविता: दादाजी का एटीएम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादाजी की पोटली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरदम भरी ही भरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लटका दी जाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के बड़े बरामदे में l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने - जाने वाले हाथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालकर लेते ही देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न देखा कभी किसी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालते पैसा उसमें l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखने पोटली में कितने पैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मेरी जिज्ञासा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं स्तब्ध थी जब देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुपए-सिक्कों की भरमार उसमें l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव में होती थी चर्चा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोटली पर दादाजी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सेवा में जन-जन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिली पद्मश्री उन्हें l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुटेरों ने चकमा देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लूटा एटीएम का सारा माल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दौड़ रहे हैं इधर - उधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपनी जान बचाने की l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छपी ख़बर एटीएम में चोरी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आई दादाजी की पोटली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं था कोई निगरानी करने को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी महफ़ूज़ थी उसमें पूरी राशि जो l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं चुराए आने-जाने वालों ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरोसे भरे अपने हाथों से निकाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँग थी जितनी बस उतने पैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना फिर ईश का प्रसाद उसे l
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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