आरक्षण की भीख कब तक देते रहोगे,
प्रतिभाओं की प्रतिभा का दमन कब तक करते रहोगे,
दीजिए शिक्षा आरक्षण की भीख नहीं,
मिले जरूरत मंद को आरक्षण यहीं है सही,
आरक्षण जातियों में बढ़ा रहा है खाई,
लाओ समानता जातियों में करो भेदभाव की विदाई,
अपने स्वार्थ के लिए सरकार न करो उल्टे काम,
जनता को मत लड़वाओं करो न ऐसे काम,
सबका साथ सबका विकास का नारा देना आसान है,
धरातल पर समानता लाना बड़ा टेढ़ा काम है,
मंत्री के बेटे भी जब आरक्षण पायेंगे,
गरीब किसान मजदूर के बालक फिर कैसे हक पाएंगे,
स्थिति अनुसार जब मिलेगा आरक्षण,
तभी हो सकेगा गरीब, किसान का संरक्षण ,
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28 मिनट पहले
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