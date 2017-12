{"_id":"596fa4474f1c1b9c4b8b46eb","slug":"jainendra-gautam-jeth-ki-dopahri","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0947\u0920 \u0915\u0940 \u0926\u094b\u092a\u0939\u0930\u0940","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

छाँव का पता नहींहँसने की कोई वज़ह नहीं ।ले जाए जो कहींमिलते उसे वो रास्ते नहीं ।।वो बैठी तन्हा तोड़ती पत्थरभरी जेठ की दोपहरी में ।अब तो बरस जा ऐ बादलवो बैठी बार-बार कह रही ये ।।माना बचपन से देखे उसने तपते दिनमाना बचपन से देखे उसने अँधेरी रातें ।माना बचपन से देखे उसने वो आँखेंजो उसे नोच खाएऔर माना बचपन से देखे उसनेफ़िर बुझते दीये ।। (child molestation)फ़िर क्यों आज वो बैठीहो रही उदासफ़िर क्यों आज वो ढूँढ रहीहो कोई पास ।फ़िर क्यों आज वो बैठीये सब सोच रहीजब उसने अपनी ज़िन्दगीहै जिया कुछ ऐसे ही ।।वो बैठी तन्हा तोड़ती पत्थरभरी जेठ की दोपहरी में ।आए तो कोई मदद कोवो बैठी बार-बार कह रही ये ।।जिसका है कोई नहींउसका होता है ख़ुदा ।बातें अक्सर ऐसी हींउसने कईयों दफ़ा है सुना ।।आख़िर होता है कैसा ख़ुदा?और क्यों कुछ उसकी सुनता नहीं?हाँ ! कभी-कभी तो ये भी सोचती ―क्या वो होता भी हैया है वो-भी महज़ एक ख़्याल हीं ?[वो-भी ― comparing with her silly(?) wishes of finding someone who will help her]सवाल ऐसे हज़ार उसकेजवाब जिसका किसी के पास नहीं ।क्यों देखे उसने ऐसे मन्ज़रवज़ह आख़िर क्या रही ?वो बैठी तन्हा तोड़ती पत्थरभरी जेठ की दोपहरी में ।घन्टों पड़ी रही एक "शोषित-दलित-महिला" की लाशअखबारों की सुर्खियां बार-बार कह रही ये ।।- जैनेन्द्र गौतम "सम्राट"हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए