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सुन लिया तो सुलझ गए

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "सुन लिया तो सुलझ गए"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुबान तेज चले, दिमाग तेज चले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रिश्तों की गाड़ी, धीरे-धीरे चले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बारे में बुरा, कभी मत सोचो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये काम तो पड़ोसी, बखूबी करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की बस, एक ही खराबी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत होकर भी, लगे सही ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ीक़त आज की, बस इतनी सी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लिया तो सुलझे, सुना दिया तो उलझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की किताब के, कुछ पन्ने ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तो तोड़ देते, आँखें खोलते वैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती से सबक लेना, सुधार ही सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता से कभी न, बदला परिणाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी अंजान रहना, भी जरूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जान लेना भी, तनाव ही बढ़ाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे का दर्द तब, समझ में आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी नज़र से जब, जगत देखा जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दृष्टि से नहीं, उसकी हालत से देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो पीड़ा का, सच्चा अर्थ सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-सुविधा बहुत है, पर शांति नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझो तुमने, सुख को गलत चीन्हा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख बाहर नहीं, मन के भीतर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति बिना तो, सुख भी बेघर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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