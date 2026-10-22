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शत्रु देख कर परखा जाता है मनुष्य

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            सुना है ज्ञानी जन कहते ऐसी बात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रता कर लेना सबसे, इसमें क्या आघात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे से कर ले, बराबर से कर ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन से कर ले, चाहे दिल भर ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र तो सहारा है, मित्र तो छाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रता में ऊँच नीच का कैसा साया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बात शत्रुता की जब आये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पग जरा सोच समझ कर जाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु कभी छोटा चुनना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली के कुत्ते से भिड़ना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेर से बैर करे तो भी शोभा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीदड़ से जीते तो क्या शोभा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि ये जग बड़ा सयाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरीका इसका बड़ा पुराना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग तेरे मित्रों से तुझे न आंकेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन तेरे साथ बैठा, क्या झांकेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी थाली में कौन है, नहीं देखेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मित्रता का मोल नहीं लेखेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब देखेगा तेरे शत्रु कौन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने बलशाली, कितने विद्वान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ऊँचे, कितने महान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझेगा तू कितना बलवान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण से बैर किया तो राम कहाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस से बैरा तो श्याम कहाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन ने भीष्म से टक्कर ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो गीता अमर कर दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कायरों से लड़कर क्या पायेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतेगा भी तो क्या कहलायेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ज्ञानी से जो बैर ठान लेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारेगा भी तो ज्ञान पा लेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु का वार भी उपहार बनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको मांज कर तलवार बनेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा शत्रु अहंकार बढ़ायेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा शत्रु संस्कार सिखायेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हे मित्र, ये गांठ बाँध ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रता कहीं भी, कभी भी साध ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शत्रुता करे तो योग्य से करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे पर्वत से ही टकरा कर झरना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो दुनिया तुझे पहचानेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे शत्रु देख तेरी ऊँचाई जानेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र तो तेरी करुणा का प्रमाण हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु ही तेरे व्यक्तित्व के प्रमाण हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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