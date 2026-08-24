आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   SAMMAAN KA MOHJAAL
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सम्मान का मोहजाल

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "सम्मान का मोहजाल"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान का मोहजाल, बड़ा गहन है भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञानी ध्यानी इसमें, सभी फँसे हैं भाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान की चिंता में, जो जीवन जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देने वाले के हाथों, वो बिक सा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहे पैदल चलो, तो पैदल चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहे भूखा रहो, तो भूखा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहे वस्त्र त्यागो, तो वस्त्र त्यागता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहे एक टांग पर, तो वहीं खड़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहे प्राण दे दो, तो प्राण दे देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरने पर सम्मान मिलेगा, ये सोच मर लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना स्वतंत्र अस्तित्व, वहीं मिट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठपुतली बन कर वो, औरों का नाच नाचता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी प्राण ऊर्जा, इसी में खर्च होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अध्यात्म के लिए फिर, कुछ नहीं बचती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो अगर ये लेना-देना, बंद हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निन्यानवे प्रतिशत ऊर्जा, खुद में बच जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सम्मान दे, न कोई सम्मान ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई ऊँचा बने, न कोई नीचे रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मुक्त होगा मानव, बंधन टूटेगा सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल होगा अध्यात्म, मिलेगा किनारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सम्मान से छूटा, वही तो मुक्त हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भीतर झाँका, वही तो युक्त हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree