आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   SAKHA - JO PATNI NAHI, PRERNA BANI
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सखा - जो पत्नी नहीं, प्रेरणा बनी

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "सखा - जो पत्नी नहीं, प्रेरणा बनी"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हाड़-मांस की देह में जब अनुरक्त हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने मोह नहीं, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्ना ने तुलसी को जैसे धिक्कार दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे तूने मौन से मेरा श्रृंगार किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने कभी न अधर्म का साथ सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की गली कभी न राह दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य से ज्यादा कभी मांग न की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चरित्र की नींव में कमी न रहने दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने घर तोड़ने का मंत्र कभी न दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने तो बिखरे परिवार को जोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज ने तुझे पत्नी का नाम दे दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैंने तुझमें सखा का धाम पा लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू गई नहीं, तू तो राम में लीन हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे छोड़ कर नहीं, हरि से दीन हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे रत्नावली ने तुलसी को संत बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही तूने मुझ नर को भक्त बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य है वो प्रीत जो विरक्ति सिखा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नर से नारायण की भक्ति सिखा दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरी पत्नी नहीं, मेरी सखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरी तुलसी की रत्ना-कथा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- जगदीश प्रसाद शर्मा, दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
36 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree