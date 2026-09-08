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नाम जप की महिमा

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            माला देखकर लोग कहें, ये कैसा काम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई पीढ़ी समझे इसे बस पूजा का नाम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस छोटे से जप में शक्ति बड़ी अपार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े-बड़े ज्ञानी भी करते इस पर विचार है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब एक ही नाम को लय से गाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के बिखरे तार उसी में बंध जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर की चिंता से मन भारी रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जप से वही मन हल्का-फुल्का बहता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जप का मतलब है जो मन को तार दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझनों के बंधन से जो पार उतार दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही धुन जब दिल में गूँजने लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नस-नस में मीठी सी शांति बजने लगती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक कोना है डर का घर जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा-जरा बात पर जो बजता अलार्म जैसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जप की थाप पड़े तो वो डर सो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे माँ की लोरी सुन बच्चा सो जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीभ तालू से मिले तो नाड़ी जागती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गले की कंपन से शांति भीतर भागती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनाव घट जाता है, दिल धीमा धड़कता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जप से सारा तन-मन शीतल हो पड़ता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सिर्फ भगवान को मनाना नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये खुद को भीतर से शांत बनाना नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो मन की मैल को धोने जैसा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरे मन में दीया जलाने जैसा है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मों-जन्मों का जो कचरा जमा पड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम की आँधी से वो सारा उड़ा पड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन जब साफ हो तो ईश्वर दिख जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान जहाँ रुके, भजन वहीं से गाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जप को बेकार न समझो भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो दुखी मन की सबसे बड़ी दवाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर ढूंढोगे तो भटकोगे संसार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति तो बसी है बस एक ही पुकार में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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