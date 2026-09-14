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मुझे अमृत पिला दे

Jagdish Prasad

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                            "मुझे अमृत पिला दे"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असत् में चल-चल के मैं थक गया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार-मृत्यु से डर-डर थक गया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे करुणानिधान, अब द्वार खोल दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे थके जीवन को, अमृत से तोल दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला अमृत अन्न दे, प्रसाद जैसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह नहीं, अन्नमय को जीवंत वैसा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा प्राण दे, सम और लय वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वास नहीं, प्राण को स्पंदन देने वाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरा ज्ञान दे, ऋतम्भरा वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तर्क नहीं, अनुभूति में जीने वाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आत्मा को निर्भय कर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय का अंधकार हर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौथा आनंद दे, निरपेक्ष-रस वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतःकरण में झरने-सा बहने वाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँचवाँ करुणा दे, मृडय नः जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार गला दे, बर्फ पिघले वैसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छठा प्रेम दे, मधुमान् नः प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वैत मिटा दे, एक करे सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सातवाँ सोम दे, तादात्म्य रूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर-नारायण एक हों, मिटे भेद-कूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपना द्वार खोल, हे नाथ मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात धाराओं से भर, घाट मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घटे ना, छूटे ना, मिटे ना कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिट जाऊँ, तू रहे बाकी सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मिटूँ, तू ही तू शेष रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मनाद बनकर, तू ही गूँज रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ सोमं पिबतं, मादयध्वम्,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझमें घुल जाऊँ, तू ही हो सर्वम्।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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