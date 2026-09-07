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मृत्यु से बड़ा बिछोह है

Jagdish Prasad

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                            "मृत्यु से बड़ा बिछोह है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु से भी बड़ा है, प्रेम में बिछड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु में है मुक्ति, प्रेम में है सिसकना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु आए तो क्षण भर में प्राण हर लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह को जला के, पीड़ा का अंत कर देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार रोते हैं, फिर मन मान जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ घाव, धीरे-धीरे भर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर प्रेम का बिछोह तो, इससे भी गहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म जिंदा रहता है, पर मन तो ठहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो है कहीं पर, पर मेरे पास नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसी सजा है, जिसका अंत नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु में तो काया ही, चिता में जलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुदाई में तो आत्मा, उम्र भर जलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु का शोक है, एक नियत विलाप है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुदाई का शोक तो, अनंत अभिशाप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु कहती है - "चलो, अब तो अंत हुआ",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की जुदाई कहती - "अंत तो कभी न हुआ",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक में चिता है, जहाँ गंगा बहा सकते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे में यादें हैं, जिन्हें रोज गले लगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए कहता हूँ, सुनो ऐ दिल वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क करना तो, पहले ये सोच लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरना बेहतर है, इस जुदाई से तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मरने वाला एक दिन मरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछड़ने वाला हर दिन मरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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