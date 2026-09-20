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Jagdish Prasad

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                            "मैं से बेहतर मैं"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन दौड़ नहीं, आगे निकलने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह यात्रा है, खुद को निखारने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी की राह, अलग ही होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी की गति, अलग ही होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की नकल से, छोटा मत बनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से जीत कर, झूठा मत तनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलना से मन, अशांत होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्ममंथन से मन, प्रशांत होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिस्पर्धा जन्म दे, अहंकार को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म-सुधार गढ़े, साकार को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होड़ लगानी है तो, कल से लगाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के 'मैं' को, आज से हराओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जहाँ मन में, असमंजस था भारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वहाँ लाओ, स्पष्टता प्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जिस बात ने, तुम्हें विचलाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी से तुमने, धीरज पाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज एक छोटा सा, संकल्प लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से बेहतर, खुद को बना लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे विचार हों, और सकारात्मक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कर्म हो, थोड़ा परोपकारात्मक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे व्यवहार से, रोशनी जुड़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के अंधेरे में, दिया जल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही साधना हो, यही हो हल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से आगे, न किसी से पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने ही भीतर, हम रोज़ सींचें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद से जीते, वही सिकंदर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म-सुधार ही, सच्चा अंदर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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