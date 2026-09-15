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मैं जगा हूँ

Jagdish Prasad

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                            "मैं जगा हूँ"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर, सुनो, मैं थका नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो अब सोकर, जगा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत भटका बाहर, द्वार-द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब देखा भीतर, तेरा घर-द्वार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखा मैंने, द्रष्टा अलग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य अलग है, नाता अलग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ सह नाववतु - हम साथ चलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दिखाए, मैं बस देखूँ भले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरा मेरा है, दीया तेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलाने वाला तू, मैं तो चेरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देह नहीं हूँ, मन भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जीव हूँ, तेरा पुत्र ही सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे अलग हूँ, पर तुझमें ही हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टहनी जैसा, तेरे वृक्ष में ही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ किया - कर्तापन तुझे दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं करता नहीं, तू ही करता जिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप किया - भोक्तापन तुझे दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख तेरा, मैंने न लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान किया - 'मेरा' छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान हुआ - 'मैं ही सब हूँ' तोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेति नेति कर, सब छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो न छूटा, वो तू ही बचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मौन ही मेरी, प्रार्थना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ठहरना ही, उपासना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ आत्मानं विद्धि - खुद को जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तेरा हूँ, ये माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाहं ब्रह्म, तवैव अहं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तू नहीं, पर तेरा ही तो हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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