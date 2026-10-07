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                            "मैं कौन हूँ?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहता हूँ मेरा हाथ, मेरी काया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कहने वाला कौन, जो दे रहा है साया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर कहे मैं हूँ, पर वो तो बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन गया, जवानी गई, फिर भी मैं ही रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न में शरीर तो शैय्या पर सोता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दौड़ता कौन है, जो हँसता-रोता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरी नींद में जब कुछ भी पता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग के कहता कौन - मैं सोया वहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति - तीनों बदल जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कहने वाला "मैं" तो वही रह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मन नहीं, मन तो मेरा भटकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भाव नहीं, भाव तो आता-जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्नमय, प्राणमय, मन से भी परे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई साक्षी बैठा सबको देखे खड़ा द्वारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम नहीं, जाति नहीं, केवल "मैं हूँ" सार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बाद ही जुड़ते हैं सारे श्रृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर सत्य है, उसका धर्म निभाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शरीर में रहकर, शरीर से परे जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आज रात खुद से इतना पूछ लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मेरा" कहने वाला "मैं" कौन है, ढूंढ लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर को जानना विज्ञान कहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं कौन हूँ" जानना ही ज्ञान कहलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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