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खालीपन में भी कुछ उगता है

Jagdish Prasad

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                            "खालीपन में भी कुछ उगता है"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ सपने ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो जाएँ तो लगे, हम ही खो गए जैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे जीवन का हिस्सा, कहीं छूट गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपना पन्ना, किताब से टूट गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द गहरा हो, तो आँखें जी-भर रोती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली दीवारें भी, फिर कुछ टटोलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समय धीरे से, कान में कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिछड़ना सिर्फ, खालीपन नहीं रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पास नहीं रहा, वो रूप बदल कर आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं और, किसी और तरह, फिर से मुस्काता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जाता है तो, यादें छोड़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही यादें बन कर, जीवन भर साथ निभाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने टूटे, तो आसमां नहीं टूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी टूटन से ही, नया रस्ता फूटा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की आदत है, कमाल कर देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खालीपन दिखे, वहीं फूल धर देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जो गया, उसे जाने ही दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बचा है दिल में, उसे ही बोने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोना भी तो इक, बोना ही तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत में ही, नया होना ही तो है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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