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हे सर्वस्व! तुझे समर्पण

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "हे सर्वस्व! तुझे समर्पण"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा! तेरी कैसी सुंदर ये सृष्टि है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब अपने से लगते, यही तो दृष्टि है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरा परिवार, ये मेरा घर प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरी संपत्ति, ये मेरा मान सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरी काया, ये मेरे सपने सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते थे मेरे, बड़े ही न्यारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हाथ से सब फिसलते जब देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ज्ञान का एक दीप सा लेखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाना मैंने, मेरा कुछ भी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ है, सब तेरा ही तो यहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद पुकारे, भूमा में सुख भारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्प में नहीं, विराट में सुख सारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता गाये, सुन अर्जुन प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यत् करोषि यद् अश्नासि न्यारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी करे, जो भी तू खाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवन करे या दान दिलाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप करे जो, कर्म कमाये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मुझको अर्पण कर जाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हे मेरे सर्वस्व, सुनो ये वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरा कभी था ही नहीं, उसकी क्या कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा भोजन, मेरी निद्रा, मेरा तप, मेरा यश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हर कर्म, हर पल, हर अटपटा हरश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तुझे अर्पण, सब तुझे अर्पण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में मेरा सारा दर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा राग, मेरा द्वेष, हर्ष और शोक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा मोह, मेरी चिंता, मेरा हर भोग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि में आहुति जैसे जलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे तुझमें सब भेंट चढ़ते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुनो, मेरा होना ही तुझसे है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँस की डोरी भी तुझसे है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जब सब तेरा, तो मैं भी तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा मैं भी तुझे अर्पण, सवेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काया से, वाणी से, मन से जो हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वभाव वश जो भी मैं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सब तुझको ही मैं धरता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे अंतर्यामी! अब इतनी कृपा कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा भीतर शुभ्र, शांत, शाश्वत भर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना निर्मल कर दो मेरा मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण ही बन जाये मेरा जीवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी संतृप्ति, तेरी विभूति, तेरी अनुभूति पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी प्राप्ति का अधिकारी बन जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं, तू ही तू, बस यही भाव रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्वया वयं धारा महः, यही नाद बहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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