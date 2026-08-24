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हमें अपने योग्य बना दो

Jagdish Prasad

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                            "हमें अपने योग्य बना दो"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी सुंदर सृष्टि रची, घर परिवार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम दिया, कर्तव्य दिया, मोह का संसार दिया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की उठल-पुथल में, कभी दूर हुए तुमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दर्द में तड़प कर, पास आए हम तुमसे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेति-नेति कह कर वेद, तुम्हें ही गाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अनंत हो प्रभु, हम कहाँ समझ पाते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु! मन चाहता है, झंझट से दूर हो जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी दया का अनुग्रह, बस एक बार पा जाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी मातृत्व भरी गोद, मुझे नसीब हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वात्सल्य भरा हाथ, मेरे सिर पर आ जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र प्रेम से तेरा, आलिंगन मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति की मीठी लोरी, कानों में घुल जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम संतोष मिले, परम आनंद मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी गोद में प्रभु, चिर निद्रा मिल जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु! हमें अब, इस योग्य बना दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप-तपाकर प्रभु, शुद्ध-पूर्ण बना दो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना शुद्ध करो कि, हम तुममें समा जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद सागर में जैसे, एक रूप हो जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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