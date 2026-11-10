गोवर्धन लीला महान

"गोवर्धन लीला महान"



गोवर्धन पूजा की महिमा न्यारी है,

कृष्ण की लीला सबसे प्यारी है।

इंद्र का अहंकार चूर किया था,

ब्रजवासियों को अभय दिया था।



द्वापर में ब्रजवासी इंद्र को पूजते,

वर्षा-फसल की आशा में जूझते।

कृष्ण ने कहा सुनो हे ब्रजवासी,

पूजो गोवर्धन, जो है अविनाशी।



यही पर्वत देता चारा-पानी,

यही तो है जीवन की निशानी।

प्रकृति पूज्य है, यही बताया,

इंद्र की पूजा से मन हटाया।



सुन इंद्र को क्रोध बड़ा आया,

प्रलय की वर्षा का रूप दिखाया।

मूसलाधार बरसे बदरा काले,

डूबने लगे ब्रज के रखवाले।



तब कृष्ण ने लीला दिखलाई,

छोटी उंगली पर पर्वत उठाई।

सात दिन तक पर्वत धारे रहे,

ब्रजवासी गौ-धन संग नीचे रहे।



न कोई भीगा, न कोई डरा,

गोवर्धन बना सबका सहारा।

अंत में इंद्र को भान हुआ,

माफी मांग, अभिमान गया।



तभी से गोवर्धन पूजे जाते,

प्रकृति के प्रति शीश झुकाते।

अन्नकूट का भोग लगता छप्पन,

कृष्ण को अर्पित होता हर व्यंजन।



गौ-माता की पूजा होती,

परिक्रमा कर खुशी होती।

मिठाई खिलाते, आशीष पाते,

प्रकृति का आभार जताते।

- जगदीश प्रसाद शर्मा

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एक घंटा पहले