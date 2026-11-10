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गोवर्धन लीला महान

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "गोवर्धन लीला महान"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोवर्धन पूजा की महिमा न्यारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण की लीला सबसे प्यारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्र का अहंकार चूर किया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रजवासियों को अभय दिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वापर में ब्रजवासी इंद्र को पूजते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा-फसल की आशा में जूझते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ने कहा सुनो हे ब्रजवासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजो गोवर्धन, जो है अविनाशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही पर्वत देता चारा-पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है जीवन की निशानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति पूज्य है, यही बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्र की पूजा से मन हटाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन इंद्र को क्रोध बड़ा आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रलय की वर्षा का रूप दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूसलाधार बरसे बदरा काले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबने लगे ब्रज के रखवाले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कृष्ण ने लीला दिखलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी उंगली पर पर्वत उठाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात दिन तक पर्वत धारे रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रजवासी गौ-धन संग नीचे रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई भीगा, न कोई डरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोवर्धन बना सबका सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में इंद्र को भान हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माफी मांग, अभिमान गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी से गोवर्धन पूजे जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति के प्रति शीश झुकाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्नकूट का भोग लगता छप्पन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण को अर्पित होता हर व्यंजन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौ-माता की पूजा होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिक्रमा कर खुशी होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठाई खिलाते, आशीष पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का आभार जताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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