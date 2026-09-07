आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   EK HI LAHAR KE DO NAAM
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

एक ही लहर के दो नाम

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "एक ही लहर के दो नाम"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के नियम बड़े ही अद्भुत सारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुःख तो बस एक ही नदी के किनारे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही है उत्तेजना, बस नाम अलग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक को सुख कहा, एक को दुःख कहा अलग है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसंद आ गई तो उसी को सुख कहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नापसंद हुई तो उसी को दुःख कहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहर वही है, बस देखने का फर्क है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की ही तो ये पसंद-नापसंद का तर्क है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बिजली चमके, कोई डरे कोई नाचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सावन में रोए, कोई सावन में बांचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घटना तो वही है, अर्थ तुम देते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही मन से, रंग तुम भरते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख भी एक तरंग, दुःख भी एक तरंग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों ही तो समय की झील में उमंग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठती हैं, गिरती हैं, फिर शांत हो जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आती हैं, जाती हैं, निशान छोड़ जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम झील नहीं हो, तुम तो किनारा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरंगों से ऊपर, तुम ही तो सहारा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरंगों में मत बहो, साक्षी बनकर देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख आए दुःख आए, बस देखते ही देखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन ये समझा, उस दिन मुक्ति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सुख की चाह, न दुःख से विरक्ति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो समता में जीता, वो ही ज्ञानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए सुख-दुःख दोनों पानी-पानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
36 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree