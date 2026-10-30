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ये कैसा सनातन, कैसा हिन्दुत्व हो गया,

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "दिखावे का त्यौहार"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच रहा हूँ ये कैसा त्यौहार हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन अब बाजार का हार हो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो संस्कार आत्मा में बसे थे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अब नुमाइश में फंसे हैं सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत रखना पावन था, तप की बात थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मेंहदी, उबटन, फेसियल के साथ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयी ड्रेस, नये गहने लाने पड़ेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा की थाली भी नयी सजाने पड़ेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलनी भी नयी, सजावट भी जरूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना गिफ्ट के तो व्रत अधूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना करके भी मन कहाँ भरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रील न बने तो व्रत कैसे पूरा करता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर डालना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाइक, कमेंट से व्रत को तौलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक देख कर दूसरा वही करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार हँसता है, संस्कार मरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचो जरा, जो खर्च न कर पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपना त्यौहार फिर कैसे मनाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गरीब माँ क्या करवा चौथ न करेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना सजावट क्या पति की उम्र न बढ़ेगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मदिन पहले पूजा से होता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलक, चरण-स्पर्श से होता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो सब पिछड़ापन कहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केक, गुब्बारे, मोमबत्ती में इतराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूंक मार दी, जिसे जलाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काट दिया, जिसे बाँट कर खाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीर्वाद की जगह गिफ्ट गिना जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार का कोड अब धर्म सिखाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर त्यौहार का अलग ड्रेस कोड है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इवेंट का अलग गिफ्ट मोड है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होली, दिवाली, तीज, करवा चौथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार ने सबको निचोड़ लिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा सनातन, कैसा हिन्दुत्व हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन से नहीं, दिखावे में खो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यौहार तो मन से मनाया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे से नहीं, तप से सजाया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट चलो फिर से उस आंगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ त्यौहार बसता था मन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम था, दिखावा नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार नहीं था, बस भाव था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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32 मिनट पहले

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