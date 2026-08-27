जिन्हें मिलता यह प्यार यहां।

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jagdish bhandari

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                            कच्चे धागों से बंधा प्रेम का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई-बहन का अटूट ये बंधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन मास में आता है यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिन थाल सजाकर बहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई को अपने तिलक लगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका वह मुंह मीठा कराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहना भगवान से दुआ करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिए हजारों साल भैया मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको किसी की नजर ना लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई भी बहना को उस दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वेच्छा से उपहार है देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर मोड़ पर उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ निभाने का वचन है देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग-बिरंगी राखियों से इस दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाजार की दुकानें सज जातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों तरफ खुशियों की रंगत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक दिल को है हर्षाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों से रक्षाबंधन का त्योहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनाने की परंपरा चली आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट में तब श्री कृष्ण ने भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी की थी लाज बचाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यह प्यार भी तो यहां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी के नसीब में कहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशनसीब हैं वो भाई-बहनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें मिलता यह प्यार यहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
~ जगदीश भंडारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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