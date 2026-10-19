कसम तुम प्यार कि खाओ कि मज़ा आ जाए।

कसम तुम प्यार कि खाओ कि मज़ा आ जाए।

कोई नग़मा ही सुनाओ कि मज़ा आ जाए ।।



न कोई हो, न किसी आने की उम्मीद ही हो ।

ऐसी तन्हाई में आओ कि मज़ा आ जाए।।



दिल का बात जुबां से तुम जारी कर दो ।

राज़ ऐसा तुम बताओं कि मज़ा आ जाए।।



राज़ कहते हुए जो तुमको लाज आ जाए ।

मेरी बाहों में सिमट जाओ कि मज़ा आ जाए ।।



लग के सीने से सभी दूरियां खतम कर दो ।

लबों से लब यू लगाओ कि मज़ा आ जाए।।



ना हम काबू में रहें और न सांसे अपनी ।

साथ ऐसा तुम निभाओ कि मज़ा आ जाए।।



न दूर खिसके और न ही करवटें बदलें।

साथ अपने यूं सुलाओ कि मज़ा आ जाए।।



न अलग हो कभी उससे ये खुशबू तेरी ।

तुम यूं "मेंहदी" में समाओ कि मज़ा आ जाए।।

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31 मिनट पहले