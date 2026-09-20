खुद को समझना

खुद को जाने क्या, समझ रही थी मैं

बेवजह खुद पर , किलस रही थी मैं।

अब समझ आया "कुछ तो हूं मै"

नही तो खुद को, कुछ नही समझ रही थी मैं।।

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एक घंटा पहले