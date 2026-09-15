लोग उनको कहते हैं बेचारी , वो जो अपने काम से कभी न हारी

वो जो , घर को संवारती है ।

स्वयं से पहले ,सबको रख जाती है ।

खाना बनाती है , सबको खिलाती है ।

दुनिया उनको , दया से निहारती है।

लोग कहते हैं, जो कुछ नहीं कर पाती है

वो स्त्री, गृहणी बन जाती है ।।



लोग उनको कहते हैं बेचारी , वो जो अपने काम से कभी न हारी ।

हम पागल उनको कहते हैं , बेचारी ।।



हम उनको दया दिखाते है ,

बिन जिनके सब भूखे रह जाते हैं। ।



जो खुद सब- कुछ कर जाती है ,

वो न पात्र दया की है।।



अपनी बुद्धि का, उत्थान करो

दया दिखाकर , उनका न अपमान करो ।।



संघर्ष सबके जीवन से अङा है ,

हां ये सच है उनका त्याग बङा है ।।



करना है तो एक काम करो , उनका तुम सम्मान करो

दया दिखाकर बिन शब्दों के , खुद का ना गुणगान करो

उनका तुम सम्मान करो , उनका बस सम्मान करो ।।

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1 hour ago