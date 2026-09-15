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लोग उनको कहते हैं बेचारी , वो जो अपने काम से कभी न हारी

Ipsita Bhadauria

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                            वो जो , घर को संवारती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से पहले ,सबको रख जाती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना बनाती है , सबको खिलाती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया उनको , दया से निहारती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं, जो कुछ नहीं कर पाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो स्त्री, गृहणी बन जाती है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग उनको कहते हैं बेचारी , वो जो अपने काम से कभी न हारी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पागल उनको कहते हैं , बेचारी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उनको दया दिखाते है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन जिनके सब भूखे रह जाते हैं। ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद सब- कुछ कर जाती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो न पात्र दया की है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बुद्धि का, उत्थान करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया दिखाकर , उनका न अपमान करो ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष सबके जीवन से अङा है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां ये सच है उनका त्याग बङा है ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करना है तो एक काम करो , उनका तुम सम्मान करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया दिखाकर बिन शब्दों के , खुद का ना गुणगान करो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका तुम सम्मान करो , उनका बस सम्मान करो ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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