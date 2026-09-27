बनावटी लोगो से , घिरे हुए हैं हम

सजावटी चीजो से , घर भर रहे हैं हम ,

फूलों को बगीचों से , अलग कर रहे हैं हम ।।

मिलावटी खाना भी, हमको हजम नही होता ,

बनावटी लोगो से , घिरे हुए हैं हम ।।

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53 मिनट पहले