जहाँ मनुष्य की कीमत हो, न कि उसकी संपत्ति का मोल बने।

किससे पूछूँ, किसको पुकारूँ, किससे अपना दर्द कहूँ,

हर चौखट पर बिकते ईमान को, आखिर कब तक मौन सहूँ?

जिस धरती पर सत्य की खातिर, ऋषियों ने जीवन वार दिया,

उस धरती के सिंहासन पर अब, झूठ ने अपना अधिकार लिया।



विद्यालयों के आँगन में अब, ज्ञान नहीं व्यापार हुआ,

गुरु के पावन पद का गौरव, धन के आगे लाचार हुआ।

जिस कलम से भविष्य लिखना था, वह कीमत पर झुक जाती है,

मेधा पीछे छूट रही है, धन की पर्ची आगे आती है।

किताबों में आदर्श सुनहरे, भाषण में संस्कार मिले,

पर शिक्षा के मंदिर में देखो, कितने सौदे खुले मिले।



यह कैसा युग, यह कैसी रीति, कैसा अपना देश हुआ,

जहाँ सत्य खड़ा है द्वार-द्वार पर, झूठ यहाँ विशेष हुआ।

किसको दोषी ठहराएँ हम, किसको निर्दोष कहें,

जब पूरी व्यवस्था के माथे पर, स्वार्थों के अभिलेख रहें।



अस्पतालों के गलियारों में, मानवता बीमार पड़ी,

सेवा की शपथ लिए हाथों में, धन की चाह सवार चढ़ी।

दवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह भी दाम बताएँगे,

जिसकी जेब में शक्ति नहीं है, वे कैसे जीवन पाएँगे?

जहाँ करुणा का दीप जलना था, वहाँ हिसाब लगाया है,

पीड़ा के इस बाजार में किसने, किसको कितना सताया है?



किसानों के श्रम से उपजी जो, धरती की स्वर्णिम फसल,

उसके हिस्से में कर्ज़ और आँसू, सत्ता के हिस्से महल।

मजदूरों के हाथों में देखो, छाले कितने गहरे हैं,

महलों की ऊँची दीवारों पर, उनके ही श्रम के पहरे हैं।

जो अन्न उगाकर जग का पेट भरे, वह भूखा सोने को विवश,

और अन्न के सौदागर बैठे, गिनते लाभ निरंतर प्रतिदिन।



राजनीति के पावन मंदिर में, जब कुर्सी भगवान बने,

जनता के सपनों के बदले, जब सत्ता के अरमान तने।

चुनावी वादों की वर्षा में, सच के खेत उजड़ जाते हैं,

वोटों के मौसम आते ही, कितने चेहरे बदल जाते हैं।

संविधान की शपथ उठाकर, जो जनता का मान रखें,

वे ही यदि जनविश्वास बेच दें, तो किससे न्याय की आस रखें?



न्यायालय की चौखट पर भी, जब तारीखें बोझ बनें,

निर्दोषों की आँखों में आँसू, अपराधी बेखौफ रहें।

रक्षक ही जब भक्षक बनकर, कानूनों को तोड़ें-झुकाएँ,

तो न्याय की देवी की आँखें, किस विश्वास से खुल पाएँ?



कार्यालयों की मेजों पर भी, फाइलें रिश्वत माँग रही हैं,

जनसेवा की शपथें जैसे, खुद अपनी अर्थी ढो रही हैं।

एक प्रमाणपत्र पाने को भी, कितने द्वार खटखटाने हैं,

अपने ही अधिकारों के बदले, कितने दाम चुकाने हैं?



धर्मस्थलों की पावनता पर, जब पाखंड का रंग चढ़े,

सेवा, श्रद्धा और विश्वासों पर, स्वार्थों के बादल घिरें।

व्यापार बनें जब आस्था के स्वर, मानवता जब मौन रहे,

तब मंदिर-मस्जिद क्या देंगे, यदि मन में इंसान न रहे?



पर सुन लो, इस अँधेरे का, अंतिम निर्णय शेष अभी,

हर युग में जागी है जनता, हर युग में बदला है समय कभी।

एक ईमानदार कलम अभी भी, झूठ से लड़ना जानती है,

एक जागरूक नागरिक की आवाज़, सत्ता को पहचानती है।



नहीं चाहिए स्वर्ण-महल, न पद का कोई अभिमान हमें,

बस इतना अधिकार चाहिए, जीने का सम्मान हमें।

जहाँ योग्यता का मूल्य हो, न धन का कोई जोर चले,

जहाँ न्याय बिके नहीं बाजारों में, सच का ही सिरमौर चले।



उठो! कि अब इतिहास तुम्हारी, चुप्पी का हिसाब माँगेगा,

आने वाला हर एक सवेरा, तुमसे अपना जवाब माँगेगा।

बदलाव किसी अवतार नहीं, जनचेतना से आता है,

जब जाग्रत होता जनमानस, तब युग करवट खाता है।



भ्रष्टाचार केवल धन का नहीं, यह चरित्रों का पतन है,

यह राष्ट्र की आत्मा पर लगता, सबसे गहरा आघात है।

देश नहीं बनता केवल सीमाओं, झंडों और नारों से,

देश बनता है सत्य, न्याय और ईमानदार विचारों से।



आओ, ऐसी सुबह का निर्माण करें, जहाँ ईमान नीलाम न हो,

जहाँ शिक्षा का दीप बिके नहीं, प्रतिभा कभी गुमनाम न हो।

जहाँ राजनीति सेवा कहलाए, पद केवल उत्तरदायित्व बने,

जहाँ मनुष्य की कीमत हो, न कि उसकी संपत्ति का मोल बने।



क्योंकि राष्ट्र की पहचान महलों की ऊँचाई से नहीं होती,

राष्ट्र की आत्मा उसके नागरिकों की सच्चाई से होती है।

और जिस दिन ईमान जागेगा जन-जन के अंतर्मन में,

उस दिन भ्रष्टाचार स्वयं दम तोड़ेगा, अपने ही बनाए दर्पण में।

–सौरभ त्रिपाठी

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46 मिनट पहले