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Indra Prasad

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गोकुल में बजे बधाई।

जनमें हैं किशन कन्हाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भादौं की रात अँधेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घनघोर घटाएँ घेरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
था काला पक्ष दिशा भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिथि अष्टम मध्य निशा भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चपला चमकैं घन गरजै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल बरस रहा अरराई।।१॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुदेव देवकी बंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है साँसों पर पाबंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में हरि हैं आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक का रूप धराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेड़ी बंधन सब टूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैनों में खुशी समाई।।२॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब रक्षक निद्रा सोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता ने नयन भिगोए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक वसुदेव धरे सिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल की ओर चले फिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यमुना जल अति उफनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर झुकी चरण छू माई।।३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल वसुदेव पधारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचे जसुदा के द्वारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जसुदा ने पुत्री जाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक दे सुता उठाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले पहुँच गए कारा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोकुल में खुशियाँ छाई।।४॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब देव मगन मन हरषे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहु पुष्प गगन से बरसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं चले दरस पाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि छवि में खो जाने को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्नेश भजन में खोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मूरत लिया बसाई।।५॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-इन्द्र प्रसाद 'रत्नेश'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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