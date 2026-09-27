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बादल छाए हैं

Indra Prasad

Indra Prasad

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                            व्योम में बादल छाए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसों की मटकी लाए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप मनमोहन का धारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी से लगते हैं प्यारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केश जैसे हों घुँघराले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलते हैं पल पल पाले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप निखरा-सा लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे सज धज कर आए हैं।।१॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा पर जब ये छाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी हर्षित हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी से तरुगन भी झूमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा को लपक लपक चूमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हीं से हरियाली आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन में शीतलताएँ हैं।।२॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसते हैं जब ये छाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरे ज्यों बूँद बान बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घननघन गर्जन हैं करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में चेतनता भरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामिनी की लपटें मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति की ये ज्वालाए हैं।।३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही घन धरती का जीवन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सींचते कृषकों का भी मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट सरिताओं के भरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलाशय का सूखा हरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरा 'रत्नेश' नीर से है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरी सारी पीड़ाए हैं।।४॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-इन्द्र प्रसाद लोधी 'रत्नेश'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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