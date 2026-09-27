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एक कदम स्वच्छता की ओर

Indira Kumari

Indira Kumari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            को जोर अगर हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शपथ लें आज सवेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलजुलकर हम स्वच्छ करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंगे स्वस्थ सवेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति बनी है पेड़ पौध से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई न इसको छेड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित होगा पर्यावरण हमारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर हो हरे घनेरे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्यवान है जीवन मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसपर न पानी फेरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ करें हम बाग बगीचा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया नाल के तीरे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंदगी को हम दूर भगाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगाएँ झाड़ू फेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ कर्म में शर्म नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर   समझे' कर्म हैं मेरे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल गंदगी भेदभाव है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परें न इसके फेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जात पात के नीच सोच को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दें दर किनारे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन से कोई जात न पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है यह मन के फेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ कर्म कर स्वच्छ बनें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छ जात हों मेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर स्वच्छ करें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझें फर्ज यह मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बापू का यह स्वप्न साकार कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ें हम साँझ सवेरे ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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