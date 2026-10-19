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क्योंकि आज जीत लिया था मैंने खुद का ही रण

ij singh

ij singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मंच नहीं हिमालय था वो मेरे जीवन का प्रथम विस्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गला सूखता जाता था धड़कता था दिल बार बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उठता एक ही प्रश्न कैसे करूंगा मैं पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन सीढियां वो मंच की नहीं मानो हिमालय की श्रृंखला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कदम पर जैसे हिम्मत की मेरी परीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हौसलो ने कहा रुकना मत अब बस आगे बढ़ना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मंच पर मैं चढ़ गया क्योंकि आज खुद को गढ़ना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर में मंच पर था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने माईक मुस्करा रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह रहा हो जैसे अब बोल भी दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्यों दिल घबरा रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थामा माईक को ज्यों ही हिम्मत ने भी हाथ थाम लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर कहीं खो गया आत्म विश्वास ने भी नाम लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रोताओं की थी भीड़ नज़रें सब मुझ पर टिकी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उस पल लगा मेरी सारी मंजिले यही सिमटी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा लगा मानो मैने एवरेस्ट छू लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड़र को अपने आज जीत लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्या था शब्दों ने पकड़ी रफ्तार आवाज़ में था जोश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पंक्ति में विस्वास हर शब्द में होश
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सांस में ही कविता का संसार बसा दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की हर धड़कन को मैंने शब्दो में सजा दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर गूंज उठी तालियां तालियां ही तालियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मेहनत ने खुद बजाई हो अपनी सफल कहानियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश हो गया अंतर्मन भर आया था मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आज जीत लिया था मैंने खुद का ही रण
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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