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संस्कृति का पावन फूल हैं हिन्दी

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                            सनातन संस्कृति का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पावन फूल हैं हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रीय एकता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सशक्त पूल हैं हिन्दी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक उपभाषाओं के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समूह की प्रमुख हैं हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दकोश से उपभाषाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्ध करती राष्ट्रभाषा हैं हिन्दी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारतवर्ष के माटी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम् पावन धूल हैं हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के एकता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ाने वाली मूल हैं हिन्दी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवभाषा संस्कृत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम् पावन अंश हैं हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राचीन देवभाषा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम् पावन वंश हैं हिन्दी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवभाषा संस्कृत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन उत्तराधिकारी हैं हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म को धारण करने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा परम् संस्कारी है हिन्दी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत के शब्दकोष से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्ध हुई है हमारी हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उपभाषाओं को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्ध करती है हमारी हिन्दी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ओ सी पटले
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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