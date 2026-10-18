राष्ट्रवादी सरकार विरुद्ध तिलचट्टे

क्या राष्ट्रवाद की हवा चल रही है?

या तिलचट्टों की संख्या बढ़ गई है?



तिलचट्टों ने आंदोलन छेड़ा।

दिमागी नक्सलों का लगा मेला।

लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।

राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गयी हैं।।



धर्मेंद्र प्रधान का हुआ स्तीफा।

तिलचट्टों के आगे शासन झुका।

लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।

राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गई है।।



तिलचट्टों का हौसला बढ़ा।

उन्हें विपक्ष का साथ मिला।

लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।

राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गई हैं।।



तिलचट्टों ने ज्ञानेश कुमार को घेरा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को घेरा।

लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।

राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गई है।।



मोदी सरकार ने नीति बदला।

तिलचट्टों का इरादा कुचला।

लगा कि स्थिति कुछ संभल गयी हैं।

देश की हवा अब बदल गयी हैं।।



असल में हिन्दू अब जाग गया हैं।

वामपंथ का दम यहां घूंट गया है।

देश की हवा कुछ बदल गई है।

देश की हवा अब बदल गयी हैं।।

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28 मिनट पहले