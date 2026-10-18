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राष्ट्रवादी सरकार विरुद्ध तिलचट्टे

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                            क्या राष्ट्रवाद की हवा चल रही है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तिलचट्टों की संख्या बढ़ गई है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलचट्टों ने आंदोलन छेड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिमागी नक्सलों का लगा मेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गयी हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्मेंद्र प्रधान का हुआ स्तीफा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलचट्टों के आगे शासन झुका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गई है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलचट्टों का हौसला बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें विपक्ष का साथ मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गई हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलचट्टों ने ज्ञानेश कुमार को घेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को घेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कि बात कुछ बिगड़ गयी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रवादी सरकार अब घिर गई है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदी सरकार ने नीति बदला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिलचट्टों का इरादा कुचला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा कि स्थिति कुछ संभल गयी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश की हवा अब बदल गयी हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
असल में हिन्दू अब जाग गया हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वामपंथ का दम यहां घूंट गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश की हवा कुछ बदल गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश की हवा अब बदल गयी हैं।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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28 मिनट पहले

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