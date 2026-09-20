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पोवारी भाषा- संस्कृति को शानदार प्रदर्शन

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                            शानदार प्रदर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर रहीं से मातृभाषा पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज मा नवचेतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगाय रही से मातृभाषा पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर उजाला मा प्रतिदिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाशित होय रही से पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपली रंग छटाएं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखेर रही से मातृभाषा पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी साहित्य को आंगन मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिदिन प्रकाशित होय रही से पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्वान साहित्यिकों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशंसा पाय रही से मातृभाषा पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की आत्मा मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाणा लक प्रकाशित होय रही से पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रीय पत्रिका मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशंसा की पात्र बन गयी से मातृभाषा पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज को जन- जन ला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रोत्साहित कर रही से मातृभाषा पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वजनों को हर दिल मा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवी उमंग संचारित कर रही भाषा पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेशमा, निकिता कन्याओं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला लक प्रचारित होय रही से पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रगति, पायल बेटियों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला लक सबला भाय रही से पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी साहित्यिकों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेखनी लक प्रकाशमान होय रहीं से पोवारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोवारी कलाकारों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला लक उजाड़ों मा आय रहीं से पोवारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
--ओ सी पटले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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