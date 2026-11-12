आठों दिशाएं देख रहीं सेत।
आकाश पाताल देख रहया सेत।
पूंछ रहया सेत एक दूसरों ला,
पोवारी का स्वर कहां गूंज रहया सेत।।
बहती हवाएं पूंछ रहीं सेत।
चंचल हवाएं सोच रहीं सेत।
पूंछ रहीं सेत दसों दिशाओं ला,
पोवारी का स्वर कहां गूंज रहया सेत।।
वैनगंगा की धाराएं पूंछ रहीं सेत।
बाघ नदी की धाराएं पूंछ रहीं सेत।
पूंछ रहीं सेत दसों दिशाओं ला,
पोवारी का स्वर कहां गूंज रहया सेत।।
बरघाट की पहाड़ियां पूंछ रहीं सेत।
बालाघाट की पहाड़ियां पूंछ रहीं सेत।
पूंछ रहीं सेत दसों दिशाओं ला,
पोवारी का स्वर कहां गूंज रहया सेत।।
गोंदिया जिला मा गूंज रहया सेत।
भंडारा जिला मा गूंज रहया सेत।
सांग रहीं सेत दसों दिशाएं सबला,
पोवारी का स्वर यहां गूंज रहया सेत।।
सिवनी जिला मा गूंज रहया सेत।
बालाघाट जिला मा गूंज रहया सेत।
सांग रहीं सेत दसों दिशाएं सबला,
पोवारी का स्वर यहां गूंज रहया सेत।।
पोवार समाज मा गूंज रहया सेत।
हिन्दी को आंगन मा गूंज रहया सेत।
सांग रहीं सेत दसों दिशाएं सबला,
पोवारी का स्वर यहां गूंज रहया सेत।।
-ओ सी पटले
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