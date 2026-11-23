पोवारी को भाषिक सौंदर्य साती प्यासा नैन

सोला श्रृंगार को ठाट-बाट मा देखन।

सदियों पासून प्यासा सेती आमरा नैन। पोवारी भाषा ला श्रृंगारित देखेव बिना,

नाहाय आमरो मन मा रत्ती भर चैन।।



साहित्य मा भावों की उड़ान देखन।

सदियों पासून प्यासा सेती आमरा नैन।

पोवारी की ऊंची उड़ान देखेव बिना,

नाहाय आमरो मन मा रत्ती भर चैन।।



साहित्य मा कल्पनाओं की उड़ान देखन।

सदियों पासून आतुर सेती आमरा नैन।

पोवारी की ऊंची भरारी देखेव बिना,

नाहाय आमरो मन मा रत्ती भर चैन।।



साहित्य मा शब्दों अलंकरण देखन।

सदियों पासून आतुर सेती आमरा नैन।

पोवारी भाषा ला श्रृंगारित देखेव बिना,

नाहाय आमरो मन मा रत्ती भर चैन।।



साहित्य मा भावों को अलंकरण देखन।

सदियों पासून आतुर सेती आमरा नैन।

पोवारी को सौंदर्य मा निखार देखेव बिना,

नाहाय आमरो मन मा रत्ती भर चैन।।



मातृभाषा ला ऊंचों पड़ाव पर देखन।

सदियों पासून आतुर सेती आमरा नैन।

पोवारी भाषा ला उन्नत करेव बिना,

नाहाय आमरो मन मा रत्ती भर चैन।।



-ओ सी पटले

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले