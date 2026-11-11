पोवारी भाषा उत्कर्ष की उमंग व प्रयास

उमंग लक लिखेव

भाषा की ताकत पता चली।

दिल खोल के खोजेव

भाषा की मिठास पता चली।।



उमंग लक लिखेव तब्

भाषा की कमजोरी पता चली।

दिल खोल के खोजेव तब्

सुधार की सही रीत पता चली।।



उमंग लक लिखता- लिखता

भाषा मा मन की लगन बढ़ी।

दिल खोल के खोजता -खोजता

परिष्कार की रीत पता चली।।



सुधार ना परिष्कार की

नवी राह पर जब् लेखनी बढ़ी ।

पोवारी भाषा को

उत्कर्ष की मन मा ज्योति जली।।



भाषा मा होये सुधार।

भाषा को होये परिष्कार।

तब् मातृभाषा पोवारी को,

उत्कर्ष को प्रयास होये साकार।।



आओ!दीप जलाओ

पोवारी भाषा मा भाषिक सुधार का।

आओ! दीप जलाओ

पोवारी भाषा मा भाषिक परिष्कार का।।



भाषिक सुधार लक

होये उत्कर्ष पोवारी भाषा को।

अगर होये उत्कर्ष भाषा को

सौरभ फैले समाज ना भाषा को।।



-ओ सी पटले

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47 मिनट पहले