पोवारी भाषा: परिचय, इतिहास, सौंदर्य व सांस्कृतिक महत्व

पोवार समाज की भाषा से पोवारी।

एक मधुर मीठी मातृभाषा से पोवारी।

पावन माटी की खुशबू धारण करके,

वैनगंगा अंचल मा नांद रहीं पोवारी।।



पोवारी भाषा या से छैल छबीली ।

पोवारों को घरों की या से लाड़ली ।

बोलचाल ना लिखनो मा से सरल,

दुनिया की बोलियों मा से निराली ।।



पोवारी बोली से बड़ी भोलीभाली ।

पोवारों को अंतरात्मा की या बोली ।

स्वजनों सीन अगर बोलों पोवारी मा,

बढ़ जासे सहज संबंधों की खोली ।।



पोवारी संस्कृति की नायिका पोवारी।

पोवारी संस्कृति की संवाहिका पोवारी।

सब धरोहर मा या से सबदुन अनमोल,

पोवार समाज की आत्मा से पोवारी।।



देववाणी संस्कृत लक उद्भुत से पोवारी।

हिन्दी भाषा वानी सरल भाषा से पोवारी।

पोवारी से क्षत्रिय पोवारों की मातृभाषा,

मधुर मीठी सरल सुंदर भाषा से पोवारी।।



मालवा मा विकसित भयी से पोवारी।

वैनगंगा अंचल मा गूंज रही से पोवारी।

सतरा सौ को आसपास भयी स्थानांतरित,

मधुर मीठी सरल सुंदर भाषा से पोवारी।।



माय की ममता वानी कोमल पोवारी ।

गंगा की धारा वानी निर्मल से पोवारी ।

समाज की एकता को या रेशमी बंधन,

मधुर मीठी सरल सुंदर भाषा से पोवारी ।।



भावों की अभिव्यक्ति मा सक्षम से पोवारी।

इन्द्रधनुषी छटा बिखेरनो मा समर्थ पोवारी।

पोवार समाज की या से अनमोल धरोहर,

मधुर मीठी सरल सुंदर भाषा से पोवारी।।



मधुर लोकगीतों लक समृद्ध से पोवारी ।

उत्तम संस्कारों लक भरीपूरी से पोवारी ।

सनातन धर्म परंपराओं लक सिंचित से,

मधुर मीठी सरल सुंदर भाषा से पोवारी ।।



विवाह गीतों मा सेती आदर्शों का संस्कार ।

वर वधू ला राम सीता वानी मानन को दस्तूर।

भारत की पावन माटी सीन जुड़ी से पोवारी ,

पोवारी भाषा से राजसी ठाठ लक भरपूर ।।



पोवारी भाषा से शब्दों को मधुबन ।

पोवारी भाषा मीठो शब्दों को संगम ।

मनभावन स्वरों को सरगम से पोवारी,

पोवारी भाषा से समाज को परचम ।।



ग्रामीण अंचल मा बढ़ी पोवारी बोली ।

बोलनो- लिखनो मा से भोली भाली ।

शब्दों की मिठास येकी से मनोहारी ,

जीवंत चित्रण मा या से प्रभावशाली ।।



पोवारी भाषा से मीठी मन-मोहिनी ।

साहित्य उपवन की चटक-चांदनी ।

अनमोल धरोहर से या समाज की,

पोवारी भाषा से समाज की संजीवनी ।।



निसर्ग की बहारों वानी सुंदर पोवारी ।

चंद्रमा ना चांदनी वानी शीतल पोवारी ।

मातृभाषा ला देखो बिहया को गीतों मा,

मन ला सहज मोहित कर लेसे पोवारी ।।



सूर्य रश्मि समान तेजस्वी से पोवारी ।

चन्द्र रश्मी समान शीतल से पोवारी ।

मनोभावों अनुसार या से असरदार ,

सुहागिनों वानी श्रृंगारित से पोवारी ।।



उड़तो पंछी वानी से मातृभाषा पोवारी ।

बहती गंगा वानी से मातृभाषा पोवारी ।

हिन्दी वानी से मातृभाषा की व्याकरण,

मधुर मीठी सरल सुंदर भाषा से पोवारी ।।



नवयुग मा परिष्कृत होय रही से पोवारी।

बहुविध साहित्य मा ढल रही से पोवारी।

भारत को माटी की खुशबू धारण करके,

हिन्दी को आंगन मा गूंज रही से पोवारी।।



अनुपम बिंबों लक सज रहीं से पोवारी।

इन्द्रधनुषी छटा बिखेर रही से पोवारी।

युवाओं को प्रेम की शक्ति को बलपर,

नव- नवा कीर्तिमान रच रही से पोवारी।।



-ओ सी पटले

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1 hour ago