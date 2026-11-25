पोवारी भाषा मा शक्ति संचारित...

पोवारी भाषा मा

उर्जा संचारित कर देबीन।

पोवारी भाषा मा,

शक्ति संचारित कर देबीन।।



पोवारी भाषा मा

सौंदर्य संचारित कर देबीन।

पोवारी भाषा मा,

वैभव संचारित कर देबीन।।



पोवारी भाषा मा

आकर्षण संचारित कर देबीन।

पोवारी भाषा मा,

गुरुत्वाकर्षण संचारित कर देबीन।।



पोवारी भाषा मा

नवीन बहार संचारित कर देबीन।

पोवारी भाषा मा,

नव-नवीन ज्ञान संचारित कर देबीन।।



पोवारी भाषा मा

पावन रोशनी संचारित कर देबीन।

पोवारी भाषा मा,

ज्ञान की रोशनी संचारित कर देबीन।।



पोवारी भाषा ला

धरा पर महिमान्वित कर देबीन।

पोवारी भाषा ला,

धरा पर गौरवान्वित कर देबीन।।



पोवारी भाषा को

सौरभ वसुंधरा पर फैलाय देबीन।

पोवारी भाषा ला,

धरा पर नवी पहचान देवाय देबीन।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले