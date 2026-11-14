पोवारी का शब्द
मधुर मिठा साधा सेती।
पोवारी भाषा ला
मधुर मीठी भाषा कसेती।।
लहसुन ला
पोवारी मा "लसून" कसेती।
बैगन भट्टा ला
पोवारी मा "बगन" कसेती।।
टमाटर ला
पोवारी मा "भेदरा" कसेती।
दाल ला
पोवारी मा "दार" कसेती।।
पुड़ी ला
पोवारी मा "सुवारी" कसेती।
सब्जी ला
पोवारी मा "साग" कसेती।।
फल्ली ला
पोवारी मा "शेंग" कसेती।
साला ला
पोवारी मा "सारो" कसेती।।
गोबर ला
पोवारी मा "शेन" कसेती।
गोवरी ला
पोवारी मा "शेनकुड़" कसेती।।
जला शब्द ला
पोवारी मा "जरेव" कसेती।
चूहा ला
पोवारी मा "उंदीर" कसेती।।
बांस ला
पोवारी मा "बेरु" कसेती।
लकड़ी ला
पोवारी मा "काड़ी" कसेती।।
मेंढक ला
पोवारी मा "भेभका" कसेती।
धूल ला
पोवारी मा "गागरा" कसेती।।
तेरहवीं ला
पोवारी मा "तेरवी" कसेती।
दिवाली ला
पोवारी मा "दिवारी" कसेती।।
पोला ला
पोवारी मा "पोरा" कसेती।
धागा ला
पोवारी मा "दोरा" कसेती।।
प्रत्येक बात ला
पोवारी मा "हर बात" कसेती।
प्रति वर्ष ला
पोवारी मा "हर साल" कसेती।।
पोवारी का शब्द
मधुर मीठा साधा सेती।
पोवारी भाषा ला
मधुर मीठी भाषा कसेती।।
--ओ सी पटले
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1 hour ago
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