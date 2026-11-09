पोवारी भाषा की अद्भुत मिठास

आयेव, अना गयेव
ये क्रियापद सेती पोवारी मा ।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा ।।
आयी से, अना जाय रही से
ये क्रियापद सेती पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा।।
आया सेती, जाय रहया सेती
ये क्रियापद सेती पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा।।
आवबीन, अना जाबीन
ये क्रियापद सेती पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा।।
मिठो- मिठो क्रियापदों को
संगम से मातृभाषा पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा।।
ना,अना,अनिक,तसोच
शब्दयोगी अव्यय सेती पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा।।
पोरा,दिवारी,सुवारी
असंख्य मिठा शब्द सेती पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा,
मिठो- मिठो शब्दों को
संगम से मातृभाषा पोवारी मा।
शब्द आमरी भाषा का
मिठास घोल देसेती भाषा मा।।
-ओ सी पटले
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30 मिनट पहले
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