पोवारी भाषा: भाषिक सौंदर्य की साधना

भाषा मा सुधार होना।

भाषा मा परिष्कार होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

बहारों ला सौंदर्य मांग कर लिखूं।।



भाषा मा श्रृंगार होना।

भाषा मा बहार होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

चंद्रमा ला प्रकाश मांग कर लिखूं।।



भाषा मा वैभव होना।

भाषा ला गौरव होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

फूलों ला सौंदर्य मांग कर लिखूं।।



भाषा को प्रचार होना।

भाषा ला पहचान होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

सावन ला हरियाली मांग कर लिखूं।।



भाषा को संरक्षण होना।

भाषा को संवर्धन होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

हिमालय ला अड़िगता मांग कर लिखूं।।



भाषा मा नवचैतन्य होना।

भाषा मा आकर्षण होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

चांद सूरज ला रोशनी मांग कर लिखूं।।



सौंदर्य फलित पुष्पित होना।

सौंदर्य की मंद सुगंध होना।

भाषा को सौंदर्य बढ़ावन साती,

चंदन को बागों ला सुगंध मांग कर लिखूं।।



-ओ सी पटले

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10 minutes ago