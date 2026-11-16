लाजो नोको पोवारी बोलनो मा।
लाजो नोको पोवार लिखनो मा।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से,
परम् कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
शक्ति लगाओ भाषा को सुधार मा।
शक्ति लगाओ समाज को सुधार मा।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से,
परम् कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
शक्ति लगाओ भाषा को उत्कर्ष मा।
शक्ति लगाओ समाज को उत्कर्ष मा।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से,
परम् कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
भाषा ला रोशन करो संसार मा।
समाज ला रोशन करो संसार मा।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से,
परम् कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
कायरता से मातृभाषा सोड़नो मा।
कायरता से पहचान बदलनो मा।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से,
परम् कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
पुरुषार्थ से भाषा ला रोशन करनो मा।
पुरुषार्थ से संस्कृति रोशन करनो मा।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से,
परम् कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
महिमामयी से आमरी मातृभाषा।
गौरवशाली से आमरी पहचान।
पोवार पोवारी आमरी पहचान से।
समाज कल्याण से पहचान रोशन करनो मा।।
-ओ सी पटले
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एक घंटा पहले
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