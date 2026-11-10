ज़हरीले लोगों से घिरने के बाद कैसे जी पाती।।

निशा भगत ये तों

ईश्वर की एक सुंदर रचना थी।

ज़हरीले लोगों से घिर जाने के बाद

धरा पर भला वो कैसे रह पाती।।



जन्म से आदिवासी थी वो

आदिवासियत के बिना कैसे रह पाती।

रग रग में खून था पूर्वजों का

जल जंगल जमीन के बिना कैसे रह पाती।।



जल जंगल जमीन को

ख़तरे में देख भला वो चूप कैसे रह पाती।

आदिवासियों की संस्कृति को

नष्ट होते देख भला वो चूप कैसे रह पाती।।



जल जंगल जमीन के लिए

लड़े बिना शेरनी भला वो चूप कैसे रह पाती।

अपनी सरना संस्कृति को बचाने

लड़े बिना शेरनी भला वो चूप कैसे रह पाती।।



आदिवासित के दुष्मन

जहरिले लोगों से भला वो कब तक लड़ पाती।

व्यवस्था भी जब भ्रष्ट हों जायें

ज़हरीले सांपों से भला वो कब तक लड़ पाती।।



ज़हरीले लोगों से

घिर जाने के बाद धरा पर वो कैसे जी पाती।

ज़हरीले सांपों से

घिर जाने के बाद धरा पर वो कैसे जी पाती।।



झारखंड की बेटी थी वो

सरना के लिए लड़े बिना वो कैसे रह पाती।

भारत की बेटी थी वो

ज़हरीले लोगों से घिरने के बाद कैसे जी पाती।।



-ओ सी पटले

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42 मिनट पहले