नग नगीना सेती कलाकार

नग नगीना सेती कलाकार।

नग नगीना सेती साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव प्राण को संचार।।



मातृभाषा प्रेमी सेती कलाकार।

मातृभाषा प्रेमी सेती साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव प्राण को संचार।।



संस्कृति प्रेमी सेती कलाकार।

संस्कृति प्रेमी सेती साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव प्राण को संचार।।



समाज हितैषी सेती कलाकार।

समाज हितैषी सेती साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव-प्राण को संचार।।



स्वाभिमानी सेती कलाकार।

स्वाभिमानी सेती साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव-प्राण को संचार।।



कला का जानकार सेती कलाकार।

साहित्य का जाणकार साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव-प्राण को संचार।।



भाषा का मर्मज्ञ सेती कलाकार।

भाषा का मर्मज्ञ सेती साहित्यकार।

होय रही से उनको उमंग लक,

मातृभाषा मा नव-प्राण को संचार।।



-ओ सी पटले

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एक घंटा पहले