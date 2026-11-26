मातृभाषा की ठंडी छांव मा...

रम्य गीत नित्य गावत रहूं।

महिमा नित्य बढ़ावत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छांव मा,

साहित्य सृजन नित्य करत रहूं।।



भाषिक सौंदर्य बढ़ावत रहूं।

भाषिक वैभव बढ़ावत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छांव मा,

साहित्य सृजन नित्य करत रहूं।।



शब्दों को अलंकरण करत रहूं।

भावों को अलंकरण करत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छाव मा,

साहित्य सृजन नित्य करत रहूं।।



भावों की ऊंची उड़ान लेत रहूं।

कल्पनाओं की उड़ान लेत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छांव मा,

साहित्य सृजन नित्य करत रहूं ।।



समर्पण भाव लक लिखत रहूं।

साहित्य मा नवरस घोलत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छांव मा,

साहित्य सृजन नित्य करत रहूं।।



समाज ला जड़ों सीन जोड़त रहूं।

समाज मा एकता बढ़ावत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छांव मा ,

मातृभाषा की महिमा सांगत रहूं।।



युवाओं ला इतिहास सांगत रहूं।

पोवार नाव पर गर्व जगावत रहूं।

मातृभाषा की ठंडी छांव मा,

मातृभाषा की महिमा सांगत रहूं।।



-ओ सी पटले

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37 मिनट पहले